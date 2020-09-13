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Представительство президента Украины в Крыму: Обеспечивать население водой должна Россия

Северо-Крымский канал Фото из открытых источников

В ведомстве отметили, что Украина не должна решать те проблемы, которые возникли после шести лет оккупации

Согласно международному гуманитарному праву, обеспечивать население Крыма ресурсами, в частности водой, должно государство-оккупант, то есть, Российская Федерация. Об этом сообщает пресс-служба Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. 

Так, часть первая статьи 55 четвертой Женевской конвенции предусматривает, что государство-оккупант обязано с помощью всех имеющихся средств обеспечивать население продуктами питания и медицинскими материалами. В частности, оно должно поставлять необходимые продукты питания, медицинские материалы и другие припасы, среди которых и вода. 

"Прямым обязательством государства-оккупанта является обеспечение гражданского населения оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами", - отметили в представительстве. 

Кроме этого, статья 60 четвертой Женевской конвенции предусматривает, что оказание гуманитарной помощи третьими сторонами не освобождает оккупанта от обязательств, очерченных в 55 статье.

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Также в представительстве президента отметили, что водоснабжение в Крым "является достаточно дорогим мероприятием для Российской Федерации как для государства-оккупанта". Из-за этого Россия пытается с помощью давления склонить Украину к восстановлению водоснабжения на аннексированный полуостров.

"Однако Украина не должна решать проблемы, которые встают перед государством-оккупантом после шести лет временной оккупации ею части суверенной территории Украины", - отметили в представительстве. 

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Напомним, 11 сентября так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что считает необходимым возбудить уголовные дела относительно людей, которые распорядились перекрыть Северо-Крымский канал.

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