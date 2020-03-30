Представители ОРДЛО скрывают от населения ситуацию с коронавирусом, - Резников

Алексей Резников Фото из открытых источников

По его словам, на неподконтрольной части Донбасса тестов для выявления коронавируса нет

Власти так называемой “ЛДНР” скрывают от населения реальную ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает РБК-Украина.

По словам вицепремьера, на тех территориях нет тестов для выявления коронавируса.

"Нет, у них нет таких тестов”, - сказал он.

По его мнению, незаконная власть “скрывает реальную картину от внешнего мира и от граждан, которые проживают на этих территориях".

Резников добавил, что, по имеющейся у него информации, если на неподконтрольных территориях происходит случай заболевания или смерти, они называют это "А (H1N1) свин".

"То есть, якобы свиной грипп, но с летальным исходом. Мы не знаем, какая там ситуация с эпидемией на самом деле, но есть факт перекрытия границы между ОРДО и ОРЛО. Они сами понимают, что нужно закрываться даже между собой, вопрос: вовремя ли", - отметил Резников.

Ранее сообщалось, что жители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, которые неподконтрольны украинскому правительству, не могут вернуться домой из-за границы.