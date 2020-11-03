Представители ОПЗЖ навестили избитого в Волновахе общественного деятеля Владимира Грабовенко

Фото из открытых источников

В городе Волноваха Донецкой области, руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский и депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Владимир Мороз, навестили бывшего депутата Волновахского районного совета, общественного деятеля и журналиста - Владимира Гробовенко.

В больнице он находится уже пятый день. Госпитализирован был после жестокого нападения около его же дома. На данный момент полиция расследует это дело.

По словам руководителя Молодежного крыла ОПЗЖ Артема Марчевского, его политическая сила уже взяла это дело под личный контроль.

"То, что себе позволяет местная политическая элита, а у нас нет ни малейшего сомнения, что именно они причастны к этому нападению - полнейший беспредел. Владимир для местной власти является очень неудобным человеком, потому что именно он был одним из тех, кто мешал воровать, протаскивать решения, обманывать людей. Это дело абсолютно политическое, человека "устранили" под конец избирательного процесса. Местные правоохранители возбудили уголовное дело по статье хулиганство. Видимо, в надежде замять это дело. Но мы им не позволим, мы будем бороться за правду, будем заступаться за Владимира", - заявил Артем Марчевский.

"Владимир Грабовенко отстаивал права людей на местном уровне, боролся с коррупцией. Человек не стоит в стороне, за это и поплатился. Какое это может быть хулиганство, если человека выманили из дома, избили, у человека переломы. Это прямое нападение и покушение на убийство. Мы направим депутатские запросы, будем контролировать работу полиции. Мы не дадим замять это дело", - заявил Владимир Мороз, народный депутат от ОПЗЖ.

Напомним, нападение на Владимира Грабовенко произошло 30 октября в Волновахе. По словам пострадавшего, он услышал шум и вышел на улицу. Мужчина подошёл к незнакомому автомобилю, чтобы посмотреть на номера, однако в этот момент на него напали неизвестные с битами. На крик Грабовенко выбежала его жена, после чего нападавшие скрылись.