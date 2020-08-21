Представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" оплатили операцию ребенку с синдромом Вильямса

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Представители партии и Молодежного Крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь" помогли провести операцию Ярине Замай из Донецкой области.

Ярина - школьница из города Волноваха. Врачи поставили девочке диагноз - синдром Вильямса. Болезнь, по словам медиков, является достаточно редким генетическим нарушением. Встречается с частотой приблизительно 1 на 20 000 новорожденных. Хворь вызывает паталогию развития всех органов. Наиболее страдает сердце и опорно-двинательный аппарат.

В последнее время, у Ярины развивалась сложная форма сколиоза. Ребёнку срочно нужна была операция, но у семьи собрать деньги не удавалось.

"Сроки были очень сжаты. На мои бросьбы о помощи ответило множество людей, но денег все равно не хватало. И нам просто повезло, что с рабочим визитом в Волноваху прибыл Артём Марчевский - руководитель молодежного крыла партии Оппозиционная платформа За Жизнь. Он мгновенно отреагировал и благодаря его обращению - Юрий Анатольевич Бойко выделил нам деньги. Я очень благодарна, ведь неизвестно какие последствия были бы, если бы мы опоздали с операцией" - рассказывает Ольга Замай, мама больной девочки.

"Местная власть палец о палец не ударила, чтобы оказать хоть какую-то помощь Ярине. Семья сама оплачивает реабилитации, лекарства, тренажёры. Это ведь огромные суммы для семьи с ребёнком-инвалидом. Волноваха - маленький городок и я очень сомневаюсь, что чиновники на местах не знают о проблеме этих людей. А ведь мы могли узнать о Яринке слишком поздно, и что было бы тогда? Для меня непонятно, как можно настолько наплевательски относится к своему народу, который за тебя голосовал" - рассказывает Артем Марчевский, руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ.

Операция, по словам врачей, прошла успешно.