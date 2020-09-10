НВФ обвинили Украину в срыве инспекции позиций вблизи Шумов
В так называемой "ДНР" считают, что наличие негативного ПЦР-теста – невозможное для выполнения требование
Представители незаконных вооруженных формирований завили, что в срыве инспекции позиций ООС в Шумах Донецкой области виновата украинская сторона. Об этом сообщило представительство так называемой "ДНР" в СЦКК в Telegram.
Отмечается, что именно Украина в последний момент озвучила новые невозможные для выполнения требования для осуществления инспекции. В частности, речь идет о требовании наличия у представителя НВФ отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, паспорта РФ или Украины, а также отсутствия какого-либо упоминания на шевронах и удостоверениях аббревиатуры "ДНР".
Кроме того, в ОРДЛО обвиняют Украину в отсутствии подтверждения согласия на инспекцию позиций в обязательной для совместного мониторинга локации, где якобы наблюдалось возведения сооружений и рытье траншей военными ООС.
Напомним, Трехсторонняя контактная группа по Донбассу приняла решение проинспектировать украинские позиции вблизи шумов Донецкой области. Однако, сегодня, 10 сентября, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что инспекцию украинских позиций вблизи шумов на Донбассе перенесено, ведь представители НВФ выдвинули новые требования, о которых речь не шла на переговорах накануне.
Позже в Офисе президента Украины сообщили, что одноразовая инспекция в районе Шумов Донецкой области пока не может быть проведена. Отмечалось, что в ОРДЛО выдвигают требования, противоречащие друг другу.