НВФ обвинили Украину в срыве инспекции позиций вблизи Шумов

В так называемой "ДНР" считают, что наличие негативного ПЦР-теста – невозможное для выполнения требование

НВФ обвинили Украину в срыве инспекции в Шумах Фото из открытых источников

Представители незаконных вооруженных формирований завили, что в срыве инспекции позиций ООС в Шумах Донецкой области виновата украинская сторона. Об этом сообщило представительство так называемой "ДНР" в СЦКК в Telegram.

Отмечается, что именно Украина в последний момент озвучила новые невозможные для выполнения требования для осуществления инспекции. В частности, речь идет о требовании наличия у представителя НВФ отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, паспорта РФ или Украины, а также отсутствия какого-либо упоминания на шевронах и удостоверениях аббревиатуры "ДНР".

Кроме того, в ОРДЛО обвиняют Украину в отсутствии подтверждения согласия на инспекцию позиций в обязательной для совместного мониторинга локации, где якобы наблюдалось возведения сооружений и рытье траншей военными ООС.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по Донбассу приняла решение проинспектировать украинские позиции вблизи шумов Донецкой области. Однако, сегодня, 10 сентября, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что инспекцию украинских позиций вблизи шумов на Донбассе перенесено, ведь представители НВФ выдвинули новые требования, о которых речь не шла на переговорах накануне.

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Позже в Офисе президента Украины сообщили, что одноразовая инспекция в районе Шумов Донецкой области пока не может быть проведена. Отмечалось, что в ОРДЛО выдвигают требования, противоречащие друг другу.