Представитель Кабмина в Раде: Сейчас в Украине рассматривают вариант перехода к "смарт-карантину"

Василий Мокан УНИАН

"Каждая неделя карантина – это большие экономические потери"

В Украине сегодня рассматривают вариант перехода к карантину в так называемом смарт-режиме.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Василий Мокан.

Ведущие поинтересовались, могут ли в Украине карантинные ограничения, которые введены с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, продлить до 11 мая. Василий Мокан отметил, что такая информация в настоящее время – неофициальная, и напомнил, что сейчас карантин введен до 24 апреля.

"Но могу подтвердить то, что в правительстве активно размышляют и анализируют то, как сбалансировать карантинные ограничения и меры вместе с запуском и восстановлением украинской экономики, потому что каждая неделя карантина – это большие экономические потери для государства", – заявил Василий Мокан.

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По его словам, решение о продлении карантина будет зависеть от того, как Украина пройдет пиковую нагрузку с учетом распространения коронавирусной инфекции. Василий Мокан напомнил, что украинцы будут праздновать Пасху, потом будут поминальные дни, а после того – майские праздники, поэтому, говорит он, задачей исполнительной ветви власти является минимизировать контакты граждан в этот период.

"Поэтому я прогнозирую, что после 24 апреля могут быть продлены карантинные мероприятия, но рассматривается вариант перехода к так называемому смарт-режиму, к смарт-карантину, когда там, где возможно, эти ограничения будут ослабляться. Точно это не будет касаться массовых мероприятий, восстановления образовательных мероприятий, работы образовательных учреждений. Это может касаться определенных категорий населения, которые не входят в группы риска по заболеваемости, и позволить им идти на работу для того, чтобы как-то экономически восстанавливать активность в государстве", – заявил Василий Мокан.

Как сообщалось, с 6 апреля в Украине начали действовать ужесточенные ограничения по карантину из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что разговор о вероятном ослаблении карантинных мероприятий можно будет вести не раньше, чем в мае. Он также сообщил, что ВОЗ рекомендует Украине продолжить карантин.

В Офисе президента также отметили, что пока нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий в Украине, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей, и немало украинцев возвращаются домой на празднование.