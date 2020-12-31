Предшественники забрали из ОП все – даже мебель и вазы, – пресс-секретарь президента

Юлия Мендель Википедия

Новым работникам пришлось многое докупать, говорит Юлия Мендель

Предшественники забрали из помещений Офиса президента все – даже мебель, телевизоры и вазы. Те, кто пришел работать в ОП, не имели вообще ничего.

Об этом в интервью телеканалу ZIK накануне Нового года рассказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Юлия Мендель вспомнила первые дни работы в Офисе президента и поделилась воспоминаниями об особенностях переезда на новое рабочее место.

"Была большая интересная ситуация: люди, которые выходили из этого Офиса, забрали оттуда все. То есть забрали даже мебель, телевизоры, реально – забирали все, и многие, кто заходил в Офис, не имели вообще ничего, люди докупали что-то. Вазы даже забирали! У меня вообще был ремонт, когда я зашла. Его начали до меня, поэтому я не знаю, что оттуда забрали, но я знаю, что полностью давали мебель, вот которая оставалась на складах, всю эту мебель завозили снова", – отметила Юлия Мендель.

О главных изменениях, которые ожидают украинцев с нового года, читайте здесь: "От роста тарифов на газ и свет до новых санитарных правил в школах: Топ-10 главных изменений в Украине с 1 января".

А о том, как встречали новый год раньше, подробно в нашем материале: "Праздник детства: Как отмечали Новый год в древности и что изменилось в традициях до сих пор".