Председатель Сумской ОГА заболел коронавирусом COVID-19

Председатель Сумской ОГА Василий Хома Фото из открытых источников

Ранее чиновник пошел на самоизоляцию

Председатель Сумской областной государственной администрации Василий Хома получил положительный тест на коронавирус COVID-19. Об этом заявила советник председателя ОГА Наталья Дрозд, сообщает Sumy Today.

Как отмечается, лечение глава Сумской ОГА проходит в Харькове. Дату прохождения теста и другую личную медицинскую информацию пока не разглашают.

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Известно, что Василий Хома пошел на самоизоляцию 11 декабря из-за общения с человеком, у которого подтверждено заболевание COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 21 декабря в Украине лабораторно подтверждены 970 993 случая коронавирусной болезни COVID-19.