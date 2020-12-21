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Председатель Сумской ОГА заболел коронавирусом COVID-19

Председатель Сумской ОГА Василий Хома Фото из открытых источников

Ранее чиновник пошел на самоизоляцию

Председатель Сумской областной государственной администрации Василий Хома получил положительный тест на коронавирус COVID-19. Об этом заявила советник председателя ОГА Наталья Дрозд, сообщает Sumy Today.

Как отмечается, лечение глава Сумской ОГА проходит в Харькове. Дату прохождения теста и другую личную медицинскую информацию пока не разглашают.

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Известно, что Василий Хома пошел на самоизоляцию 11 декабря из-за общения с человеком, у которого подтверждено заболевание COVID-19.

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Напомним, по состоянию на утро 21 декабря в Украине лабораторно подтверждены 970 993 случая коронавирусной болезни COVID-19

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