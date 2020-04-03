live
Новости » Общество Читати новину українською

Председатель НСЖУ: В прошлом году произошло 75 нападений на журналистов, одно из них закончилось трагически

"Необходимо весомое наказание за такие противоправные действия"

Нападения на журналистов в Украине не будут считать десятками тогда, когда будет оперативное реагирование правоохранительных органов и весомое наказание за такие противоправные действия.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Сергей Томиленко подчеркнул, что и НСЖУ, и международные организации осуждают высказывания о том, что будто бы можно бить "неправильных" журналистов или журналистов, которые работают в "неправильных" СМИ. Председатель НСЖУ отметил, что, если СМИ зарегистрированы в Украине, к ним нет замечаний у правоохранительных органов, в медиарегуляторов, то поощрение насилия против "не таких" журналистов является преступлением.

Новости по теме: Дико видеть, как на журналистов, которые выполняют обязанности, несмотря на риск заболеть, бросаются с кулаками, – председатель НСЖУ

Сергей Томиленко также рассказал, какова ситуация с нападениями на представителей СМИ в Украине, указав статистические данные.

"Если говорить о годовых цифрах, то в прошлом году было зафиксировано всего 75 инцидентов физической агрессии к журналистам. И, к сожалению, одна трагическая, ужасная история – это убийство черкасского журналиста Вадима Комарова. В предыдущие годы у нас в среднем было более 80 инцидентов физической агрессии. Мы считаем, что это дикие цифры. У наших коллег – мы общаемся с журналистскими ассоциациями европейских стран – фактически нет такого количества, как в Украине. Там измеряется 1-2, и это уже сенсация, а в Украине мы говорим, что это десятки и системная безнаказанность", – заявил Сергей Томиленко.

Новости по теме: За делом о нападении на съемочную группу ZIK нужно пристально следить, – Анатолий Шарий

Как сообщалось, в Киеве неизвестные мужчины совершили нападение на съемочную группу телеканала ZIK во время инспекции столичных парков и спортивных площадок. Неизвестные молодые люди напали на съемочную группу телеканала ZIK в Гидропарке после просьбы журналистки объяснить пребывание на спортивной площадке, что запрещено на время карантина.

После инцидента журналистка Алла Жизневская написала заявление в полицию за нападение на съемочную группу.

В МВД отреагировали на инцидент и заверили, что все нападающие будут установлены и наказаны.

Добавим, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о задержании гражданина, который напал на съемочную группу телеканала ZIK.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Медиков первичной экстренной помощи внесли в список врачей, которые будут получать доплату, - Степанов В Украине со следующей недели начнут производить тесты для выявления коронавируса За сутки в Украине зафиксировали 135 новых случаев COVID-19, - Минздрав Кабмин обнародовал условия принудительного обследования на COVID-19
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Новые законы, министры и заражения: Украина перед пиком эпидемии | 02.04.20
Евгений Комаровский | Вирус атакует. Реформа медицины | Ток-шоу
Усиление ограничительных мер. Распродажа земли | Ток-шоу
Земля раздора. Реформа Супрун | Ток-шоу
Второй этап медицинской реформы Супрун. Земельный вопрос | Ток-шоу
Усиление мероприятий. Земля для украинцев | Ток-шоу