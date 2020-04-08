Глава Днепропетровского облсовета обвинил баптистов в распространении коронавируса в области: Верующие отрицают

Помещение баптистов Фото из открытых источников

В Першотравенске, где была зафиксирована вспышка коронавируса, нет общины баптистов

Глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник заявил, что источником вспышки коронавируса в Днепропетровской области стало собрание баптистов в Першотравенске. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

"Там состоялось ежегодное собрание представителей баптистской церкви. Как утверждают организаторы, они в этом году эти сборы отменили, но так или иначе на собрание съехалось несколько сотен человек из разных городов и даже стран. В целом несколько сотен человек, которые размещались по домам. Часть приезжих находится и сегодня в Першотравенске", - заявил он.

По словам Олейника, именно из Першотравенска вирус начал распространяться в другие города.

Сейчас полицией установлены все участники собрания. Ситуация, как говорит председатель областного совета, контролируемая.

Впрочем сами представители Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов на своем официальном сайте опровергли свою причастность к вспышке коронавирусной инфекции в Першотравенске Днепропетровской области.

"Всеукраинский союз церквей евангельских христиан-баптистов опровергает информацию о причастности баптистской общины к вспышке коронавируса в г. Першотравенске Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Першотравенске, где была зафиксирована вспышка заболеваемости, вообще нет баптистской общины, то есть баптисты не имеют никакого отношения к инфицированию там людей.

Ранее сообщалось, что в Днепре специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера приняла решение о запрете на въезд в город транзитного транспорта и транспорта, прибывающего из других регионов Украины.