В Черновицкой области от COVID-19 выздоровели восемь человек, - ОГА

Председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук Фото из открытых источников

Умерли четыре человека

С начала пандемии коронавируса в Украине врачи Черновицкой области вылечили 8 человек от COVID-19. Об этом председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил в эфире 24 канала.

"К счастью, врачам удалось вылечить уже 8 человек. Данные о выздоровлении буковинцев свидетельствуют о том, что лечение, которое применяют наши врачи, способно возвращать здоровье", - сказал Осачук.

При этом председатель ОГА отметил, что в области от COVID-19 скончались 4 человека.

"К сожалению, зафиксированы также 4 летальных случая. Здесь мы говорим о совокупности различных болезней хронического характера или слишком поздней стадии, когда люди обратились к врачам", – добавил Осачук.

Новости по теме: В Тернопольской области от COVID-19 умер еще один человек

Напомним, по состоянию на 10:00 3 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине составляет 942 человека, из них 23 - летальных случаев, 19 пациентов выздоровели.