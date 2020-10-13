Предпринимателям могут повысить штрафы за нарушение карантина до 51 тысячи – Радуцкий

Ослаблять карантин сейчас не готова почти вся Украина Pexels

Власти намерены установить штрафы на уровне от 31 до 51 тысячи гривен за одно нарушение, утверждает нардеп

Председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что в Раду во время следующей сессии внесут законопроект, которым увеличат штрафы предпринимателям за несоблюдение карантинных норм. Об этом сообщил народный депутат в эфире Громадського радио

"Если, например, это торговый центр, то охрана не должна пускать людей без маски. Некоторые заведения не соблюдают ограничения, позакрывать мы их не можем, это неправильно, экономика не выдержит еще одного локдауна", - сказал он.

Следовательно, власть намерена установить штрафы на уровне от 31 до 51 тысячи гривен за одно нарушение.

Радуцкий добавил, что на совещании у президента подготовили соответствующий законопроект, который уже прошел согласование в комитете.

Он также заявил, что основной целью совещания было уменьшение количества больных и не допустить ситуации, при которой страна вернется к локдауну.

Новости по теме: Германия установила штрафы за отказ носить маску в общественных местах

Ранее сообщалось, что из-за стремительного распространения заболевания власти решили ввести дополнительные противоэпидемические меры и ужесточить наказание за их нарушение.