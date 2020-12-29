Праздничные и выходные: Сколько будут отдыхать украинцы в январе

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В следующем месяце будет 19 рабочих и 12 выходных дней

В январе 2021 года украинцы будут иметь два длинных уикенда и один сокращенный рабочий день. Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни, а также решением правительства.

В частности, в следующем месяце 31 календарный день: из них 19 - будут рабочими, а еще 12 - выходными.

При этом стоит заметить, что наряду с традиционными субботами и воскресеньям, украинцы будут отдыхать также в пятницу, 1 января и в четверг, 7 января, поскольку на эти дни приходятся большие праздники - Новый год и Рождество Христово соответственно.

Кроме этого, правительство рекомендовало перенести рабочий день с 8 на 16 января.

Таким образом украинцы будут иметь длинные уикенды с 1 по 3 января и с 7 по 10 января.

Также приятный бонус - 6 января будет сокращенный рабочий день, поскольку он следует перед Рождеством. Как известно, в этот день христиане восточного обряда отмечают Сочельник.

К слову, больше о том, какие праздники будут отмечаться в следующем месяце, вы можете ознакомиться в нашем большом материале - "Новый Год, Рождество и звездопад Квадрантиды: Какими праздниками и астрономическими явлениями порадует январь".