В Украине составили 405 админпротоколов и начали 6 уголовных дел относительно нарушений правил карантина

Нацполиция

Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области - 75 админпротоколов

С начала ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса правоохранители составили 405 админпротоколов и начали 6 уголовных производств относительно нарушений правил карантина. Об этом сообщила прессслужба Нацполиции.

В частности, больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области - 75 админпротоколов.

Также нарушения выявлены в Киеве (31), Киевской (32), Донецкой (62), Запорожской (25), Херсонской (21), Сумской (20), Волынской (16), Винницкой (14), Львовской (12), а также в Николаевской (11), Кировоградской (9), Харьковской (5) и Закарпатской (3) областях.

Кроме того, по 18 админпротоколов составлено в Черновицкой и Черкасской областях, по 7 – в Ровенской и Черниговской. Еще по 4 протокола - в Ивано-Франковской, Полтавской и Одесской областях. В Тернопольской и Житомирской областях выявлено по 2 нарушения, в Хмельницкой - 1 протокол.

По факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением открыто 6 уголовных производств: 3 - в Харьковской, по 1 - в Сумской и Днепропетровской областях.

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Напомним, по состоянию на утро 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, три из них - летальные.