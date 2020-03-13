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В Ровенской области на взятке в 200 тыс. гривен разоблачили начальника сектора Гоструда

Неправомерное вознаграждение из открытых источников

Сейчас продолжаются следственные действия

В Ровенской области разоблачили служебных лиц управления Гоструда по подозрению в получении взятки в 200 тыс. гривен. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"Ровенская местная прокуратура совместно с сотрудниками полиции 13 марта 2020 года разоблачили и задержали начальника сектора и главного инспектора управления Гоструда в Ровенской области по подозрению в получении второй части неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. грн", - говорится в сообщении.

По данным ОГ, служебные лица требовали и получили от предпринимателя взятку в сумме 200 тыс. грн за получение разрешения на проведение работ по объектам повышенной опасности и использование этого оборудования на АЗС на территории г. Ровно.

В настоящее время продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщение трем лицам о подозрении по ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды), избрание меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.

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Напомним, на территории Киевской и Волынской областей было разоблачено незаконное массовое производство и сбыт контрафактного алкоголя. 

 

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