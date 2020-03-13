Правоохранители прикрыли производство контрафактного алкоголя на территории двух областей Украины

Фото: Офис генпрокурора

Стоимость изъятого алкоголя составляет порядка 500 тыс. гривен

На территории Киевской и Волынской областей было разоблачено незаконное массовое производство и сбыт контрфактного алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"В ходе обысков в помещении подпольных цехов на Волыни и Киевщине изъято более 8 тонн спирта, марки акцизного налога, которые отличаются от тех, что находятся в законном обороте, а также оборудование для изготовления и разлива фальсифицированного алкоголя", - говорится в сообщении.

Следователи отметили, что стоимость изъятого алкоголя составляет порядка 500 тыс. гривен. Сейчас решаются вопросы о назначении экспертиз и наложении ареста на изъятые товары.

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Напомним, на КПВВ "Майорское" правоохранители обнаружили автомобиль, водитель которого пытался провести контрафактных сигарет на 25 тыс. гривен.