Правоохранители предотвратили незаконный вывоз из Украины почти 40 тысяч медхалатов

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Стоимость партии составила почти 42 тысячи евро

В Волынской области следователи Службы безопасности Украины пресекли попытку незаконного вывоза из страны почти 40 тысяч медхалатов, запрещенных правительством к экспорту. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Правоохранители остановили на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено почти 40 тысяч медицинских халатов из нетканого синтетического волокна", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что стоимость партии составила почти 42 тысячи евро.

Сейчас продолжаются следственные действия.

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