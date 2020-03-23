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Правоохранители предотвратили незаконный вывоз из Украины почти 40 тысяч медхалатов

Иллюстративное изображение Фото из открытых источников

Стоимость партии составила почти 42 тысячи евро

В Волынской области следователи Службы безопасности Украины пресекли попытку незаконного вывоза из страны почти 40 тысяч медхалатов, запрещенных правительством к экспорту. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

"Правоохранители остановили на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено почти 40 тысяч медицинских халатов из нетканого синтетического волокна", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что стоимость партии составила почти 42 тысячи евро. 

Сейчас продолжаются следственные действия.

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Ранее на Закарпатье СБУ помешала попытке незаконного вывоза из страны 80 тысяч защитных масок, которые собирались перепродать в странах Евросоюза.

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