Правоохранители предотвратили незаконный вывоз из Украины почти 40 тысяч медхалатов
Стоимость партии составила почти 42 тысячи евро
В Волынской области следователи Службы безопасности Украины пресекли попытку незаконного вывоза из страны почти 40 тысяч медхалатов, запрещенных правительством к экспорту. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Правоохранители остановили на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено почти 40 тысяч медицинских халатов из нетканого синтетического волокна", - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что стоимость партии составила почти 42 тысячи евро.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Ранее на Закарпатье СБУ помешала попытке незаконного вывоза из страны 80 тысяч защитных масок, которые собирались перепродать в странах Евросоюза.