Правоохранители объявили о подозрении мужчине, который спровоцировал пожар на территории Зоны отчуждения

Нацполиция

Сейчас решается вопрос относительно избрания меры пресечения фигуранту

Полиция Киевской области объявили о подозрении мужчине, который поджег траву на территории Зоны отчуждения. Об этом сообщила прессслужба МВД в Facebook.

Отмечается, что 27-летнему парню сообщено о подозрении в отношении уничтожения или повреждения объектов растительного мира. Сейчас решается вопрос относительно избрания меры пресечения фигуранту, ведется следствие.

Отметим, спасатели до сих пор продолжают ликвидировать последствия его "деятельности" на территории трех лесничеств: Денисовецкого, Котовского и Корогодского.

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Напомним, в Чернобыльской зоне уже седьмой день пытаются потушить пожар. К тушению пожаров привлечено 379 человек и 100 единиц техники, из них от ГСЧС 320 человек личного состава и 79 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС, которым 9 апреля осуществлено 67 сбросов – 154 т воды).