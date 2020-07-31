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Правоохранители назначили 30 экспертиз и допросили пострадавших при теракте в Луцке

Задержание Максима Кривоша МВД

Досудебное расследование продолжается, проверяются все связи подозреваемого

В рамках расследования уголовного производства по обвинению Максима Кривоша, который удерживал заложников в автобусе в Луцке, допрошено более 30 свидетелей, 16 пострадавших и назначено 30 экспертиз. Об этом сообщил начальник следственного отдела Управления СБУ в Волынской области Александр Хитрик, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по Кривоша, который подозревается в захвате заложников, террористическом акте, покушения на убийство сотрудника правоохранительного органа, незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ст. 348 и ч. ч. 1, 2 ст. 263 УК Украины).

"В частности, в уголовном производстве допрошено 16 потерпевших, назначено 30 экспертиз (взрывотехническая, судебно-баллистическая, экспертиза холодного оружия, автотовароведческая, лингвистическая и др.), допрошены в качестве свидетелей 33 человека, проведен ряд обысков в местах пребывания подозреваемого", - сказал Хитрик.

Также руководитель следственного отдела продемонстрировал журналистам фотографии сувенирных купюр, которые были изъяты у подозреваемого при задержании, - Кривош предлагал их водителю автобуса в качестве оплаты за проезд.

Хитрик отметил, что досудебное расследование продолжается, проверяются все связи подозреваемого, устанавливается происхождение оружия. Все заявления, сделанные Кривошем, также будут проверены.

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Напомним, 21 июля в Луцке террорист Максим Кривош захватил автобус и взял в заложники пассажиров. Позже мужчина обнародовал свои требования в социальной сети Твиттер, в которых требовал от государственного руководства признать себя внутренними террористами. Кроме этого, Кривош попросил президента Украины Владимира Зеленского порекомендовать к просмотру фильм "Земляне".

Глава государства выполнил условие преступника. Ночью того же дня в 22:00 состоялся штурм автобуса, в результате которого всех освободили, а террориста задержали.

Позже в Харькове задержали возможного сообщника Кривоша. Им оказался Дмитрий Михайленко 1976 года рождения, у которого во время обысков обнаружили оружие и боеприпасы, которые он привез из зоны АТО в 2014-2015 годах.

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