Правоохранители объявили о подозрении мужчине, который дважды поджег "Долину нарциссов" на Закарпатье
Сейчас злоумышленнику избирается мера пресечения
Правоохранители объявили о подозрении мужчине, который поджег "Долину нарциссов" на Закарпатье. Об этом сообщила прессслужба МВД в Facebook.
"Сегодня следователи полиции объявили подозрение 49-летнему жителю города Хуст в умышленном поджоге природоохранного научно-исследовательского отделения "Долина нарциссов", - говорится в сообщении.
В результате действий фигуранта, на территории заповедника было уничтожено 6,5 и 2,5 га цветов белоцвета весеннего, которые занесены в Красную книгу Украины.
В настоящее время злоумышленнику избирается мера пресечения, мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.
Напомним, в Хустском районе Закарпатской области спасателям пришлось тушить возгорание сухой травы, что едва не уничтожило "Долину нарциссов" - часть Карпатского биосферного заповедника. Всего пострадало 9 га угодий.