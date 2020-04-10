Правоохранители объявили о подозрении мужчине, который дважды поджег "Долину нарциссов" на Закарпатье

МВД Украины

Сейчас злоумышленнику избирается мера пресечения

Правоохранители объявили о подозрении мужчине, который поджег "Долину нарциссов" на Закарпатье. Об этом сообщила прессслужба МВД в Facebook.

"Сегодня следователи полиции объявили подозрение 49-летнему жителю города Хуст в умышленном поджоге природоохранного научно-исследовательского отделения "Долина нарциссов", - говорится в сообщении.

В результате действий фигуранта, на территории заповедника было уничтожено 6,5 и 2,5 га цветов белоцвета весеннего, которые занесены в Красную книгу Украины.

В настоящее время злоумышленнику избирается мера пресечения, мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Новости по теме: Пожар в Чернобыльской зоне: Загрязненный воздух пройдет через Киевскую область

Напомним, в Хустском районе Закарпатской области спасателям пришлось тушить возгорание сухой травы, что едва не уничтожило "Долину нарциссов" - часть Карпатского биосферного заповедника. Всего пострадало 9 га угодий.