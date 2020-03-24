live
Новости » Общество Читати новину українською

Правоохранители Киева уверены, что комендантский час поможет предотвратить мародерство

Но вместе с тем в настоящее время криминогенная обстановка в Киеве не изменилась с приходом коронавируса

Введение запрета на передвижение по улицам в ночное время поможет не допустить фактов мародерства в столице. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на слова начальника Главного управления Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко.

"Поскольку предприятия и магазины закрыты, преступники могут воспользоваться этим, может начаться мародерство. И вот здесь бы пригодилась запрет выхода на улицу в ночное время”, - сказал он.

Следовательно, по его словам, усиление ограничительных мер вводится не только для изоляции людей, но также для того, чтобы “кривая преступности не поползла вверх, ведь безопасность людей, профилактика и раскрытие преступлений - это наши непосредственные обязанности".

Одновременно Крищенко рассказал, что в столице криминогенная обстановка не изменилась в связи с введением ограничительных мероприятий по предотвращению коронавирус.

Вместе с тем, Закон позволяет вводить комендантский час в условиях чрезвычайного положения. Однако это не касается чрезвычайного положения, объявленного из-за пандемии. В случае природного характера ЧС, комендантский час не предусмотрена – возможно, разве что ограничение свободы передвижения по территории.

Напомним, сейчас обсуждается возможность введения в Украине чрезвычайного положения, в частности, может предусматривать введение комендантского часа. Чего стоит ожидать от того сценария, читайте в материале по ссылке.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Увеличение количества больных COVID-2019, новый глава Тернопольской ОГА и передача Олимпийского огня: Главное за 19 марта В эпицентре распространения COVID-19 не обнаружили ни одного нового случая заражения Что делают не так: В Китае назвали ошибки европейских медиков в борьбе с коронавирусом МИД готовит вторую эвакуацию украинцев из Китая, - Кулеба
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Борислав Розенблат И HARD из Влащенко И 23.03.2020
Владимир Кацман в эфире телеканала ZIK, 24.03.20
Депутаты в изоляции. Обращение Зеленского к украинцам | Ток-шоу
За шаг до чрезвычайного состояния. Рост цен. Экспресс-тесты в Украине | Ток-шоу
Новые инфицирования. Чрезвычайная ситуация в стране | Детали недели | 21.03.20