Правоохранители Киева уверены, что комендантский час поможет предотвратить мародерство

Но вместе с тем в настоящее время криминогенная обстановка в Киеве не изменилась с приходом коронавируса

Введение запрета на передвижение по улицам в ночное время поможет не допустить фактов мародерства в столице. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на слова начальника Главного управления Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко.

"Поскольку предприятия и магазины закрыты, преступники могут воспользоваться этим, может начаться мародерство. И вот здесь бы пригодилась запрет выхода на улицу в ночное время”, - сказал он.

Следовательно, по его словам, усиление ограничительных мер вводится не только для изоляции людей, но также для того, чтобы “кривая преступности не поползла вверх, ведь безопасность людей, профилактика и раскрытие преступлений - это наши непосредственные обязанности".

Одновременно Крищенко рассказал, что в столице криминогенная обстановка не изменилась в связи с введением ограничительных мероприятий по предотвращению коронавирус.

Вместе с тем, Закон позволяет вводить комендантский час в условиях чрезвычайного положения. Однако это не касается чрезвычайного положения, объявленного из-за пандемии. В случае природного характера ЧС, комендантский час не предусмотрена – возможно, разве что ограничение свободы передвижения по территории.

Напомним, сейчас обсуждается возможность введения в Украине чрезвычайного положения, в частности, может предусматривать введение комендантского часа. Чего стоит ожидать от того сценария, читайте в материале по ссылке.