Правительство вновь изменило правила пересечения границы Украины
Ранее Украина использовала два критерия для определения безопасных государств
Кабинет министров Украины изменил правила въезда в страну из-за рубежа и оставил лишь один критерий для определения "государства из зеленой зоны". Об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на постановление Кабмина.
В частности, государством со значительным распространением коронавируса теперь есть такое государство, в котором количество новых случаев регистрации болезни COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине.
Ранее Украина использовала два критерия для определения безопасных государств: количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней и прирост числа инфицированных за последние 14 дней.
Отметим, все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны либо пойти на 14 дней на изоляцию, либо в течение суток сдать ПЦР-тест, либо приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы. Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что граждане Украины с определенными ограничениями или без них могут путешествовать 42 странами мира. Так, в течение прошлой недели границы для украинцев открыли Армения, Буркина-Фасо, Того и Чад.