Правительство вновь изменило правила пересечения границы Украины

Заседание правительства Кабинет министров

Ранее Украина использовала два критерия для определения безопасных государств

Кабинет министров Украины изменил правила въезда в страну из-за рубежа и оставил лишь один критерий для определения "государства из зеленой зоны". Об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на постановление Кабмина.

В частности, государством со значительным распространением коронавируса теперь есть такое государство, в котором количество новых случаев регистрации болезни COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине.

Ранее Украина использовала два критерия для определения безопасных государств: количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней и прирост числа инфицированных за последние 14 дней.

Отметим, все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны либо пойти на 14 дней на изоляцию, либо в течение суток сдать ПЦР-тест, либо приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы. Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что граждане Украины с определенными ограничениями или без них могут путешествовать 42 странами мира. Так, в течение прошлой недели границы для украинцев открыли Армения, Буркина-Фасо, Того и Чад.