Правительство внесло изменения в ПДД: какие права и обязанности будут иметь лица в колесных креслах

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В частности обязанности людей на колясках приравняли к обязанностям велосипедистов

Кабинет министров одобрил проект постановления о внесении в Правила дорожного движения раздела о правах и обязанностях людей на инвалидных колясках. Соответствующее решение было принято во время заседания.

В частности, в ПДД планируют внести раздел 4-1, согласно которому устанавливаются права и обязанности лиц, движущихся в колесных креслах.

Для людей на инвалидных колясках предусмотрены следующие права:

двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода;

двигаться по краю проезжей части дороги, улицы или обочине;

преимущественное пересечение проезжей части дороги по обозначенным пешеходным переходам.

В этом случае лица на колясках должны выполнять требования ПДД, касающиеся обязанностей пешеходов. В случае передвижения по краю проезжей части дороги, улицы или обочине такие лица должны двигаться в направлении движения транспортных средств по правой крайней полосе. Поворот налево и разворот разрешается на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайного пути посередине. В таком случае лица на колясках должны выполнять требования ПДД, касающиеся обязанностей велосипедистов.

Для людей на инвалидных колясках предусмотрены следующие обязанности:

использовать технически исправные и надлежащим образом оборудованные кресла колесные;

не перевозить грузы, мешающие управлению;

не буксировать прицепы;

не перевозить пассажиров.

В то же время, как отмечается в тексте постановления, кресла колесные должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а при движении в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или обочине - внешними световыми приборами.

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Ранее сообщалось, что в Украине вводится в действие закон "О внесении изменений в закон Украины "О дорожном движении" об организации дорожного движения для лиц, передвигающихся в креслах колесных".