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Правительство установило предельные тарифы на авиаперевозки

кабмин

Соответствующее поручение легло на Министерство инфраструктуры

Правительство поручило Министерству инфраструктуры установить предельные тарифы на услуги авиационных перевозок пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Отмечается, что речь идет о рейсах, которые будут осуществляться авиакомпаниями в международном и внутреннем сообщении с целью возвращения украинских граждан домой.

Соответствующее решение, принятое на заседании Кабинета Министров 16 марта, будет действовать на период проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Напомним, накануне сообщалось, что в Киеве официально подтвердили два первых случая заражения коронавирусом COVID-19.

В тот же день в Черновицкой области скончалась местная жительница, которую госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус. Отмечается, что смерть наступила вследствие тяжелой сопутствующей неврологической патологии.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский требует от правительства закрыть в Киеве метрополитен и межобластное сообщение.

Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством премьера приняла решение о закрытие метро в Киеве, Харькове и Днепре.

 

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