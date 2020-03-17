Правительство установило предельные тарифы на авиаперевозки
Соответствующее поручение легло на Министерство инфраструктуры
Правительство поручило Министерству инфраструктуры установить предельные тарифы на услуги авиационных перевозок пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Отмечается, что речь идет о рейсах, которые будут осуществляться авиакомпаниями в международном и внутреннем сообщении с целью возвращения украинских граждан домой.
Соответствующее решение, принятое на заседании Кабинета Министров 16 марта, будет действовать на период проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Напомним, накануне сообщалось, что в Киеве официально подтвердили два первых случая заражения коронавирусом COVID-19.
В тот же день в Черновицкой области скончалась местная жительница, которую госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус. Отмечается, что смерть наступила вследствие тяжелой сопутствующей неврологической патологии.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский требует от правительства закрыть в Киеве метрополитен и межобластное сообщение.
Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством премьера приняла решение о закрытие метро в Киеве, Харькове и Днепре.