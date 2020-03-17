Правительство установило предельные тарифы на авиаперевозки

кабмин

Соответствующее поручение легло на Министерство инфраструктуры

Правительство поручило Министерству инфраструктуры установить предельные тарифы на услуги авиационных перевозок пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Отмечается, что речь идет о рейсах, которые будут осуществляться авиакомпаниями в международном и внутреннем сообщении с целью возвращения украинских граждан домой.

Соответствующее решение, принятое на заседании Кабинета Министров 16 марта, будет действовать на период проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Напомним, накануне сообщалось, что в Киеве официально подтвердили два первых случая заражения коронавирусом COVID-19 .

В тот же день в Черновицкой области скончалась местная жительница , которую госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус. Отмечается, что смерть наступила вследствие тяжелой сопутствующей неврологической патологии.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский требует от правительства закрыть в Киеве метрополитен и межобластное сообщение .