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Правительство упростило процедуру въезда из Крыма и ОРДЛО для 14-16-летних граждан

Фото: Vasyl Mokan / Facebook

Также Кабмин урегулировал возможность безотлагательного въезда граждан

На заседании 25 ноября Кабинет министров упростил процедуру въезда с временно неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма для граждан Украины в возрасте от 14 до 16 лет. Об этом сообщает РБК-Украина

Согласно сообщению, теперь эта категория граждан сможет въезжать на территорию Украины по свидетельству о рождении.

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Кроме этого, правительство урегулировало условия временного прекращения работы контрольных пунктов въезда-выезда на временно оккупированные территории.

Как отмечается, теперь предусмотрена возможность неотложного въезда при наличии оснований гуманитарного характера - возвращение к месту жительства, воссоединение семьи, тяжелая болезнь, обеспечение лекарствами, для посещения вузов и т.д.

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Напомним, ранее на заседании 25 ноября правительство расширило перечень паспортов Российской Федерации, которые не признает украинская сторона.

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