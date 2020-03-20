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Правительство упростило порядок закупок товаров, работ и услуг для борьбы с коронавирусом

Денис Шмыгаль из открытых источников

Договор о закупке нужно загрузить в е-систему

Кабинет министров Украины до 19 апреля 2020 года упростил порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19 на территории Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 

Так, согласно постановлению, все закупки, необходимые для борьбы со вспышками COVID-19, осуществляются без проведения тендеров, с обязательным обнародованием в электронной системе всей информации о проведенной закупке (цена, объем и тому подобное).

Как отмечается, для этого заключенный договор о закупке нужно загрузить в е-систему со всеми приложениями к нему.

"Благодаря этому бюджетные средства будут тратиться прозрачно и контролируемо. Такой порядок осуществления закупок позволит оперативно обеспечить всем необходимым учреждений здравоохранения, а также учреждения, заведения и предприятия других центральных органов исполнительной власти, которые приобщены к мерам по предотвращению распространения COVID-19", - подчеркнул Шмыгаль. 

Напомним, недавно сервисные центры МВД расширили список административных услуг, которые могут предоставляться дистанционно на период карантина. 

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