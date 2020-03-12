Украина из-за коронавируса может ввести учет приезжих из эпидемически опасных стран
При этом в случае осложнения эпидемической ситуации за ними может быть установлен медицинский надзор
Кабинет Министров Украины ограничит количество действующих пунктов пропуска через государственную границу и усилит на них контроль из-за угрозы распространения коронавируса в стране. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 10 марта, сообщается в Telegram-канале "Коронавирус-инфо"
“Сокращение пунктов пропуска обусловлено необходимостью усиления эпидемиологического контроля”, - говорится в сообщении.
В частности, к закрытию запланировано около 70% всех пунктов, однако окончательных списков пока нет.
В пресс-службе также отметили, что в Украине может быть введен учет лиц, которые выезжают из эпидемически опасных стран, а в случае осложнения эпидемической ситуации за ними может быть установлен медицинский надзор.
Напомним, ранее в Минздраве из-за коронавируса рекомендовали отпустить работников на дистанционную работу.