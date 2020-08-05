Правительство сократило выплаты на детей ФЛП более чем на 48 миллионов гривен

Глава правительства Денис Шмигаль Фото из открытых источников

Средства направлены на расходы в сфере приватизации госимущества

Кабинет министров Украины сократил выплаты на детей физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на 48,4 миллионов гривен, чтобы перенаправить эти средства на другую бюджетную программу. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Как отмечается, соответствующий проект постановления был одобрен во время заседания в среду, 5 августа. По предварительной информации, эти средства выделят Фонду государственного имущества из фонда борьбы с COVID-19 для частичного восстановления расходов по бюджетной программе в сфере приватизации государственного имущества.

В связи с этим на 48,4 миллионов гривен были сокращены расходы по программе "выплата помощи на детей физическим лицам-предпринимателям, избравшим упрощенную систему и относящимся к 1 и 2 группе плательщиков единого налога".

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Напомним, на этой неделе в Министерстве социальной политики предупредили, что с сентября этого года правительство прекращает выплаты временной помощи на детей физическим лицам-предпринимателям.

Заметим, выплаты во время карантина предоставлялись предпринимателям, работающим по упрощенной системе налогообложения, и тем, кто относится к первой и второй группе плательщиков единого налога.