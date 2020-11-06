Правительство сейчас не рассматривает введение тотального карантина, - Шмигаль

Глава правительства Украины Денис Шмигаль Фото из открытых источников

По его словам, адаптивный карантин - лучший вариант

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Кабинет министров не рассматривает введение тотального карантина в Украине. Об этом он рассказал во время выступления с трибуны Верховной Рады, которое транслировал телеканал ZIK.

"Одним из наиболее действенных мер для борьбы с коронавирусом является адаптивный карантин, который мы ввели. Возможно ли возвращение к полному локдауну страны? Этого варианта на столе пока нет. Адаптивный карантин - лучшая модель", - отметил Шмигаль.

Кроме этого, премьер подчеркнул, что правительство не рассматривает сейчас введение тотального карантина, однако в Минздраве работают над введением дополнительных ограничений на определенное время.

"Действительно, Минздрав рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на определенный период для разрыва цепи заболеваний, но, опять же, это не будет полный и постоянный запрет. Например, мы говорим об усилении ответственности за неношение масок, в частности, о повышении штрафов", - добавил глава правительства.

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Напомним, по состоянию на 6 ноября в Украине 440 188 человек заболели коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки зафиксировано 9 721 новый случай коронавирусной болезни.