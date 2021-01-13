Правительство расширило перечень лиц, которым могут предоставить разрешение на иммиграцию в Украину
Таким образом расширяется круг инвесторов, которым будет разрешена иммиграция
Кабинет министров во время заседания расширил круг тех, кому могут предоставить разрешение на иммиграцию в Украину. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Среди основных категорий:
- лица, которые прослужили в Вооруженных Силах три и более лет подпадают под квоту иммиграции и могут подаваться на получение украинского гражданства.
- иностранцы, которые пересчитают с зарубежного счета не менее $100 тыс. на текущий счет предприятия, созданное этим иностранным инвестором в Украине, получают возможность обратиться с ходатайством о предоставлении разрешения на иммиграцию в Украину.
Таким образом, Кабмин расширяет круг иностранных инвесторов, которые будут иметь право на получение разрешения на иммиграцию в Украину.
Ранее сообщалось, что народные депутаты одобрили во втором чтении законопроект №2335, регулирующий действие в Украине процедуры признания лицом без гражданства.