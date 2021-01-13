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Правительство расширило перечень лиц, которым могут предоставить разрешение на иммиграцию в Украину

Здание Кабинета министров в Киеве

 Фото: Vasyl Mokan / Facebook

Таким образом расширяется круг инвесторов, которым будет разрешена иммиграция

Кабинет министров во время заседания расширил круг тех, кому могут предоставить разрешение на иммиграцию в Украину. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Среди основных категорий:

  • лица, которые прослужили в Вооруженных Силах три и более лет подпадают под квоту иммиграции и могут подаваться на получение украинского гражданства.
  • иностранцы, которые пересчитают с зарубежного счета не менее $100 тыс. на текущий счет предприятия, созданное этим иностранным инвестором в Украине, получают возможность обратиться с ходатайством о предоставлении разрешения на иммиграцию в Украину.

Таким образом, Кабмин расширяет круг иностранных инвесторов, которые будут иметь право на получение разрешения на иммиграцию в Украину.

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Ранее сообщалось, что народные депутаты одобрили во втором чтении законопроект №2335, регулирующий действие в Украине процедуры признания лицом без гражданства.

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