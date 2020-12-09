Правительство продлило экспериментальный проект е-удостоверений водителя на 10 месяцев

Кабинет министров Украины Фото из открытых источников

Кабмин продлил экспериментальный проект до 29 ноября 2021 года

Кабинет министров Украины продлил экспериментальный проект электронных удостоверений водителя до 29 ноября 2021 года. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Водители смогут предъявлять электронные водительские удостоверения и электронное свидетельство о регистрации еще в течение 10 месяцев. Кабмин продлил экспериментальный проект до 29 ноября 2021 года", - написал Гончаренко.

Telegram-канал Алексея Гончаренко

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Напомним, с 1 декабря 2020 года украинцы получили возможность проводить кассовые операции в отделениях банков с помощью электронных документов в приложении "Дія".