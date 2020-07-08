Правительство приравняло время работы ночных клубов и театров до 23:00

Правительство Дениса Шмыгаля Кабинет министров

С соответствующими изменениями в работе учреждений, обратился министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко

Кабинет министров Украины постановил уравнять время работы ночных клубов и учреждений культуры до 23:00. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на заседание правительства.

В частности, с соответствующими изменениями в работе учреждений, обратился министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. В свою очередь, Минэкономики предложило исключить из постановления ограничения для субъектов общественного питания, которые работают по адресной доставке и на самовывоз.

"Вопрос возник по поводу разногласий относительно многих пунктов, которые принимались в отношении карантинных ограничений для учреждений культуры и развлекательных ночных клубов.

Мы все видим на видео, каким образом все они (клубы - ред.) работают ночью - и им ничего не мешает. В то же время, для учреждений культуры, в том числе театров, есть ограничения – раскладка шахматкой и ограничение работы до 22 часов, хотя они начинают работать в 7-8 часов.

Этими изменениями, которые проработаны совместно с Минздравом и МВД, вносятся упорядочение, когда ночные развлекательные заведения не смогут работать после 23-х часов, а для культурных мероприятий есть определенные изменения, которые позволят им работать до 23 часов, но при четких ограничениях и правилах", - сказал Ткаченко.

Чиновники поддержали это постановление с условием доработки в течение 1 дня.

Новости по теме: К ослаблению карантина не готовы 9 областей Украины

Напомним, ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям города Киева позволила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам работать после 22 часов.