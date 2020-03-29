Правительство предложило уменьшить финансирование образования и науки на 4%

Премьер-министр Денис Шмигаль УНИАН

Шмигаль отметил, что это решение не повлияет на сферу образования и науки

Правительство предложило выделить 126 миллиардов гривен на нужды Министерства образования и науки в Украине, что сократило финансирование на 4 процента. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль Telegram.

Однако, по словам главы правительства, это решение не повлияет на сферу образования и науки, а такое не заденет важные государственные программы.

"Никакие чрезвычайные ситуации не должны влиять на сферу образования и науки...В предложенном проекте Госбюджета на нужды Министерства образования и науки предусматривается 126 млрд грн. То есть, уменьшение составляет лишь 4%, и существенно не затронет важнейшие государственные программы", - отметил Шмыгаль.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что правительство завершило предварительную работу над изменениями в государственный бюджет. По его словам, в новой редакции законопроекта сохранены расходы на инфраструктуру, культуру и образование.