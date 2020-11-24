Правительство отказалось повышать зарплаты учителям с 2021 года

Кабинет министров Украины Фото из открытых источников

В Кабмине объяснили это "отсутствием неинфляционных источников финансирования"

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании правительства 23 ноября отменил повышение зарплат учителям в 2021 году. Соответствующий документ опубликовали на сайте Правительственного портала.

Так, правительство приостановило действие постановления от 10 июля 2019 года № 822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников учреждений образования и науки" до 31 декабря 2021 года.

В частности, постановлением исключается пункт о том, что с 1 января 2021 года минимальная ставка зарплаты педагогов составит три размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. К слову, в соответствии с проектом государственного бюджета, прожиточный минимум с 1 января 2021 года будет составлять 2393 гривен.

В то же время в пояснительной записке к проекту постановления отметили, что повышение отложили на год в связи с "отсутствием неинфляционных источников финансирования".

Напомним, недавно глава МОН Сергей Шкарлет заверил, что зарплаты работникам образования повысят, несмотря на экономические трудности в связи с пандемией COVID-19. По его словам, средства на увеличение должностных окладов и заработных плат на 2021 год предусмотрены.