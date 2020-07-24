Правительство опубликовало постановление о продлении карантина: Что изменится

Карантин продлен до 31 августа Фото из открытых источников

Утверждены критерии уровней эпидопасности коронавируса

Кабинет министров обнародовал постановление о продлении карантина в Украине, где определил критерии установления четырех уровней эпидемической опасности распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте правительства.

Так, 22 июля постановлением №641 на всей территории Украины было продлено действие адаптивного карантина с 1 до 31 августа.

Кроме этого, в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается один из четырех уровней эпидемической опасности:

зеленый,

желтый,

оранжевый,

красный.

В частности, "зеленый" уровень устанавливает регион, по которому отсутствует решение Госкомиссии по ТЭБ и ЧС относительно установления уровня эпидемической опасности. На такой территории вводят противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "зеленого" уровня. Заметим, этот уровень эпидемической опасности на территории всего региона устанавливается в случае отсутствия в нем признаков региона с широким распространением коронавируса больше трех дней подряд.

Тогда как "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень устанавливается в регионе, где есть значительное распространение коронавируса. Таким считается регион, который имеет один из следующих признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%;

среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%;

показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. население суммарно за последние семь дней.

Постановление вступает в силу с субботы, 1 августа.

Напомним, на этой неделе Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин до конца лета. Основные правила, которых должны придерживаться граждане – это масочный режим, социальная дистанция и регулярная дезинфекция рук.