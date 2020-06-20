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Правительство предоставило рекомендации для работников на период карантина

Фото из открытых источников

Рекомендации имеют целью уменьшить скопление пассажиров в общественном транспорте

Кабинет министров Украины разработал рекомендации для организации работы органов власти, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности в час пик на период карантина. Об этом говорится в постановлении №500 на сайте правительства. 

Так, на время карантина работодателям рекомендуется обеспечить гибкий график работы для работников, который подразумевает разное время начала и окончания рабочего дня, или организацию работы из дома. Это должно уменьшить скопление пассажиров в общественном транспорте.

В частности, в документе рекомендуется установить начало работы в 10 утра или позже субъектам следующих видов деятельности:

  • оптовая и розничная торговля;
  • ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
  • почтовая и курьерская деятельность;
  • временное размещение и организация питания;
  • страховая деятельность;
  • образование;
  • предоставление социальной помощи;
  • искусство, спорт, развлечения и отдых.

Кроме этого, киевской городской, областным и районным государственным администрациям посоветовали разработать графики работы предприятий, учреждений и организаций с разным началом и окончанием времени работы в зависимости от их расположения, сферы деятельности и специфики деятельности.

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Также органы местного самоуправления должны разработать маршруты движения общественного транспорта с учетом новых графиков работы.

Напомним, накануне Кабинет министров Украины обнародовал новые критерии, по которым будут определять, нужно ли в области вводить усиленный карантин. 

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