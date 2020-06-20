Правительство предоставило рекомендации для работников на период карантина
Рекомендации имеют целью уменьшить скопление пассажиров в общественном транспорте
Кабинет министров Украины разработал рекомендации для организации работы органов власти, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности в час пик на период карантина. Об этом говорится в постановлении №500 на сайте правительства.
Так, на время карантина работодателям рекомендуется обеспечить гибкий график работы для работников, который подразумевает разное время начала и окончания рабочего дня, или организацию работы из дома. Это должно уменьшить скопление пассажиров в общественном транспорте.
В частности, в документе рекомендуется установить начало работы в 10 утра или позже субъектам следующих видов деятельности:
- оптовая и розничная торговля;
- ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
- почтовая и курьерская деятельность;
- временное размещение и организация питания;
- страховая деятельность;
- образование;
- предоставление социальной помощи;
- искусство, спорт, развлечения и отдых.
Кроме этого, киевской городской, областным и районным государственным администрациям посоветовали разработать графики работы предприятий, учреждений и организаций с разным началом и окончанием времени работы в зависимости от их расположения, сферы деятельности и специфики деятельности.
Также органы местного самоуправления должны разработать маршруты движения общественного транспорта с учетом новых графиков работы.
Напомним, накануне Кабинет министров Украины обнародовал новые критерии, по которым будут определять, нужно ли в области вводить усиленный карантин.