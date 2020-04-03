Правительство обязало магазины, банки и аптеки выдавать посетителям маски
К тому же упомянутые учреждения должны обеспечить персонал средствами защиты лица и глаз
Правительство обязало работников торговли, аптек и банков выдавать посетителям маски во время карантинного периода в стране.
Об этом говорится в постановлении Кабмина.
В частности, речь идет о заведениях торговли:
- продуктами питания;
- горючим;
- деталями и принадлежностями для транспортных средств и сельскохозяйственной техники;
- средствами гигиены;
- ветеринарными препаратами, кормами;
- пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом;
- средствами связи: в том числе мобильными телефонами, смартфонами, планшетами и ноутбуками.
Кроме этого, вышеперечисленные заведения торговли, банки и аптеки должны обеспечить персонал средствами защиты лица и глаз, а посетителей — респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно.
К тому же в помещении должно находиться не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади.
Правительство также разрешает торговлю и доставку заказов из заведений общественного питания при условии обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты и соблюдения необходимых противоэпидемических мероприятий.
Ранее сообщалось, что в Офисе президента рассматривают возможность введения "масочного режима" по всей Украине.
Также отмечалось, что правоохранители составили 3566 административных протоколов за нарушение правил карантина.