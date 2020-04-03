Правительство обязало магазины, банки и аптеки выдавать посетителям маски

УНИАН

К тому же упомянутые учреждения должны обеспечить персонал средствами защиты лица и глаз

Правительство обязало работников торговли, аптек и банков выдавать посетителям маски во время карантинного периода в стране.

Об этом говорится в постановлении Кабмина.

В частности, речь идет о заведениях торговли:

продуктами питания;

горючим;

деталями и принадлежностями для транспортных средств и сельскохозяйственной техники;

средствами гигиены;

ветеринарными препаратами, кормами;

пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом;

средствами связи: в том числе мобильными телефонами, смартфонами, планшетами и ноутбуками.

Кроме этого, вышеперечисленные заведения торговли, банки и аптеки должны обеспечить персонал средствами защиты лица и глаз, а посетителей — респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно.

К тому же в помещении должно находиться не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади.

Правительство также разрешает торговлю и доставку заказов из заведений общественного питания при условии обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты и соблюдения необходимых противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента рассматривают возможность введения "масочного режима" по всей Украине.

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Также отмечалось, что правоохранители составили 3566 административных протоколов за нарушение правил карантина.