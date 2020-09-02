Правительство обновило перечень иностранцев, которые могут попасть в Украину

Кабмин обновил перечень иностранцев, которым разрешен въезд в Украину Фото из открытых источников

В постановление о запрете въезда было внесено несколько изменений

Кабинет министров Украины 2 сентября предварительно сформировал перечень граждан, которые могут попасть на территорию Украины после введения запрета на въезд для иностранцев от 29 августа. Об этом сообщил министр КМУ Олег Немчинов во время брифинга по итогам заседания правительства.

"Мы уточнили частично и перечень членов семей, которые это (попасть в Украину - ред.) могут сделать, а также дали возможность гражданам иностранных государств, которые желают обучаться в учебных заведениях Украины, сделать это, несмотря на временный запрет на въезд в связи с санэпид необходимостью", - отметил Немчинов.

По данным Европейской правды, проект, которого не было в повестке дня заседания Кабмина, внесли на рассмотрение "с голоса" из-за необходимости убрать лазейку, которую использовали хасиды для прикрытия путешествия в Умань.

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В частности, согласно документу, в постановление о запрете въезда иностранцев были внесены следующие изменения:

из перечня разрешенных оснований для въезда иностранцев убрали право на транзит до 2 суток;

расширен перечень родственников граждан Украины, которые могут пересекать границы (в частности, были добавлены бабушки и дедушки);

разрешение на пересечение границы для иностранных студентов, которые едут на обучение в вузы Украины.

Напомним, в конце августа правительство приняло решение о закрытии границ на въезд иностранных граждан до 28 сентября 2020 года. Отмечается, что такое решение было принято во избежание дополнительного распространения коронавирусной болезни COVID-19.