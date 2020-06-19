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Правительство обновило методику усиления карантина в регионах

Фото из открытых источников

Постановление вступает в силу с понедельника, 22 июня

Кабинет министров Украины обнародовал новую методику усиления карантина в регионах, которая начнет действовать со следующей недели. Об этом говорится в постановлении № 500 на сайте правительства. 

Так, с 22 июня для усиления карантина в областях Украины уже не будет учитываться показатель инцидента. Взамен были введены новые критерии, по которым будут определять, нужно ли в области вводить усиленный карантин. 

В частности, будут учитываться такие показатели:

  • коэффициент выявление случаев коронавируса более 11 процентов;
  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения свыше 50 процентов;
  • показатель динамики роста случаев COVID-19 более 10 процентов (применяется в случае регистрации более 8 случаев на 100 тыс. населения за последние семь дней);
  • среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше чем 24 на 100 тысяч населения в течение недели.

К слову, усиление карантина в регионе рассматривает региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Принимается такое решение с подачи главного государственного санитарного врача региона.

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Заметим, отменить усиление карантина можно через семь дней после его принятия с учетом эпидемической ситуации в регионе.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский назвал два необходимых условия, чтобы избежать возврата к жесткому карантину, который может стать серьезным ударом для экономики.

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