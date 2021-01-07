Правительство не будет отменять локдаун в январе, - ОП

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Премьер отметил, что уже третий день подряд наблюдается тенденция к росту количества больных

Украинская решила не отменять локдаун с 8 по 24 января. Об этом сообщила прессслужба Офиса президента.

"Этот карантин смягчен и не так жесток, как весенний локдаун. Он также более лоялен по сравнению с теми мерами, которые внедряются в других странах. Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ", – сказал президент Владимир Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что уже третий день подряд наблюдается тенденция к росту количества больных.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что мировой опыт показывает: в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, происходит рост количества больных в течение 14 дней, поскольку на праздники население активно перемещается. Он добавил, что эпидемиологи констатируют сокращение инкубационного периода коронавируса в Украине до семи-восьми дней и "омоложение" болезни.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство не планирует отменять или переносить жесткий карантин в январе, несмотря на то, что количество больных на коронавирус в Украине идет на спад. Причиной этого он назвал не только прогнозируемое увеличение количества больных COVID-19 после новогодних праздников, но и сезонную вспышку гриппа, который ожидается.

Такое решение правительства вызвало реакцию у местных властей. Так, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не намерен вводить локдаун в городе 8 января, поскольку количество больных снижается.

В то же время власти Тернополя отказались ужесточать карантинные ограничения в городе на период с 8 по 24 января. Однако, позже городской голова Тернополя Сергей Надал сообщил, что сценарий введения локдауна все же рассматривается.