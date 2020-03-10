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Правительство назначило и.о. министра экономики

Павел Кухта Фото из открытых источников

Ранее Минэкономики возглавлял Тимофей Милованов, который был отправлен в отставку вместе с правительством Алексея Гончарука

Во вторник, 10 марта, по решению правительства на должность исполняющего обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины назначили Павла Кухту. Об этом новоназначенный и.о. главы Минэкономики сообщил в Facebook.
 
По словам Павла Кухты, новое правительство продолжит доработку изменений и реформ, которые были начаты предыдущим Кабинетом министров, среди которых рынок земли, запуск приватизации и другие.
 
"Для нашей команды важно, чтобы изменения и реформы, которые нам удалось запустить за 6 месяцев работы (а это рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы процесс смены Правительства не сказался на слаженности и качестве работы Министерства и прошел незаметно для наших граждан, а все наработки были переданы преемникам", - отметил Павел Кухта.
 
 
К слову, ранее Минэкономики возглавлял Тимофей Милованов, который был отправлен  в отставку вместе с правительством Алексея Гончарука.
 
Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что новое правительство будет сформировано безотлагательно в ближайшее время, как только будут подобраны соответствующие правильные, качественные и ответственные кандидатуры.
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