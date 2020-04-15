Правительство назначил нового временного руководителя “Укрзализныци”
Обязанности председателя вместо Марчека будет выполнять Иван Юрик
Правительство освободило Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления “Укрзализныци”. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Отмечается, что Марчеко был исключен и из состава членов правления.
По информации Криклия, временно исполнять обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик.
Вместе с тем сообщается, что конкурс на должность председателя правления, который в настоящее время приостановлено по решению Наблюдательного совета общества, будет восстановлен и продлен после завершения карантина.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отверг возможное повышение цен "Укрзализныцей" после завершения карантина.