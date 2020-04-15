live
Новости » Общество Читати новину українською

Правительство назначил нового временного руководителя “Укрзализныци”

Укрзализныця

 Facebook АО "Укрзализныця"

Обязанности председателя вместо Марчека будет выполнять Иван Юрик

Правительство освободило Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления “Укрзализныци”. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Отмечается, что Марчеко был исключен и из состава членов правления.

По информации Криклия, временно исполнять обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик.  

Вместе с тем сообщается, что конкурс на должность председателя правления, который в настоящее время приостановлено по решению Наблюдательного совета общества, будет восстановлен и продлен после завершения карантина.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отверг возможное повышение цен "Укрзализныцей" после завершения карантина.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

СБУ разоблачила хищения бюджетных средств подразделениями "Укрзализныци" Наблюдательный совет просит Кабмин уволить Марчека с должности и.о. главы "Укрзализныци" Криклий пояснил, повысит ли "Укрзализныця" тарифы после отмены карантина Маски из бумаги и канцелярских резинок: ZIK зафиксировал факты опасной "экономии" на железнодорожниках
Loading...

программы канала ZIK

Ольга Голубовская | HARD с Влащенко | 14.04.20
Почетный патриарх Филарет, предстоятель УПЦ КП | Ток-шоу
Чего ожидать от правительства Шмыгаля? | Журналистские расследования
Дмитрий Спивак І HARD из Влащенко І 13.04.2020
Елена Лукаш | Ток-шоу
Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20