Правительство назначил нового временного руководителя “Укрзализныци”

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Обязанности председателя вместо Марчека будет выполнять Иван Юрик

Правительство освободило Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления “Укрзализныци”. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Отмечается, что Марчеко был исключен и из состава членов правления.

По информации Криклия, временно исполнять обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

Вместе с тем сообщается, что конкурс на должность председателя правления, который в настоящее время приостановлено по решению Наблюдательного совета общества, будет восстановлен и продлен после завершения карантина.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отверг возможное повышение цен "Укрзализныцей" после завершения карантина.