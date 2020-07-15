Правительство надеется, что дети пойдут в школы с 1 сентября, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов УНН

Сейчас ведется совместная работа Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки

В Кабинете министров рассчитывают, что школы в сентябре откроются для учеников. Для этого разрабатывают положения, регулирующие работу учреждений с соблюдением всех карантинных требований. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ТСН.

"Сейчас мы вместе с МОН разрабатываем правила. Я думаю, что нам где-то около недели нужно, чтобы мы их выдали и обнародовали. По крайней мере, такие сроки мы для себя поставили. Сейчас мы говорим о том, что наши дети 1 сентября должны пойти в школу. Конечно, начало учебного процесса будет отличаться от того, что было год назад", - отметил глава Минздрава.

Он добавил, что новые правила будут касаться как учеников, так и учителей.

"Конечно, будут разработаны правила с учетом социальной дистанции, количества детей, которые будут находиться в классе. Будут термоскрининги, когда дети или работники приходят в школу. Это базовые вещи, которые будут соблюдены", - резюмировал Максим Степанов.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал главное условие открытия школ с 1 сентября. Дети пойдут в школу в случае умеренного развития эпидемии коронавируса в стране.