Правительство готовится представить план сохранения районных больниц, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам первого года президентства, 20.05.2020 Фото: Офис президента

Президент подчеркнул необходимость исправления ситуации с разным уровнем заработных плат среди врачей

Правительство вскоре должно представить план сохранения районных больниц и оказания медицинских услуг в сельской местности. Об этом во время поездки в Полтавскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП.

"Мы ждем от министра здравоохранения, от премьер-министра Украины этой презентации, где будут сохранены больницы. А там, где их нет, будет очень быстро построена инфраструктура, чтобы человек из маленькой деревни смог попасть в кратчайший срок в опорную больницу. Если это далеко, то на месте должна быть больница того или иного уровня. Я уверен, что в ближайшее время эту презентацию увидим мы, в Офисе президента, а потом уже общество тоже ее увидит и рассмотрит", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул необходимость также исправлять несправедливую ситуацию с разным уровнем заработных плат среди врачей разных звеньев медицины.

"Что касается бедности - прежде всего вопрос к заработным платам, к медицинской реформе, которая, мы знаем, частично имеет плюсы, а частично – большие минусы из–за того неравенства заработных плат медиков разных звеньев - "первички" и других врачей. Существует большая разница, несправедливая, нечестная. Так не будет – такие вещи мы будем исправлять", - добавил Зеленский.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время Министерство здравоохранения хочет ввести понижающий коэффициент за безосновательную госпитализацию.