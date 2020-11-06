Правительство еще не приняло решение о введении "карантина выходного дня", - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

По словам премьера, сейчас еще проходят обсуждения на уровни рабочих групп и экспертов

Кабинет министров Украины пока не принял решение о введении "карантина выходного дня". Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает "Интерфакс-Украина".

По словам премьера, сейчас еще проходят обсуждения на уровни рабочих групп и экспертов.

"Об усилении карантина, так называемого "выходного дня" - эта тема обсуждается на уровне различных рабочих групп, экспертов, общества. Если мы подойдем к такому решению, то министерство здравоохранения отдельно и подробно проинформирует и проконсультируется по такой инициативе с народными депутатами и научными учреждениями", - сказал Шмыгаль.

Напомним, недавно Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня" через увеличение заболеваемости на коронавирус COVID-19. В частности, он отметил, что Минздрав будет просить Кабинет министров усилить карантинные ограничения в стране.

Позже Максим Степанов рассказал, что во время "карантина выходного дня" ограничения будут более жесткими. На выходные предполагается закрытие развлекательных центров, театров, кинотеатров, фитнес-залов.

Впоследствии министр здравоохранения пояснил, что во время "карантина выходного дня" в стране будут работать только продовольственные магазины, аптеки и транспорт.