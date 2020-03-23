Правительство договорилось о сотрудничестве украинских и китайских врачей, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Зеленвський обратился к украинцам с очередным видеообращением

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором заявил, что украинскому правительству удалось договориться о сотрудничестве украинских и китайских врачей. Обращение транслировал телеканал ZIK.

“Также хочу сообщить, что правительство договорилось о сотрудничестве украинских и китайских врачей. Наши медики получают от коллег из из Уханя успешный опыт борьбы с коронавирусом”, - сказал он.

Также, по словам президента, накануне у него состоялся разговор с главой Международного валютного фонда Кристалиною Георгиевой.

“Наши международные финансовые партнеры, включая МВФ, Всемирный банк, ЕБРР заверили о готовности поддерживать и помогать Украине”, - добавил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к гражданам в связи распространением коронавируса COVID-19 во время которой сообщил о прибытии медицинского груза из Китая.