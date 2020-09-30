Правительство дало "зеленый свет" относительно старта конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба

Василий Мокан УНИАН

Также будет создан оргкомитет по подготовке и проведению конкурса

Кабмин принял проект постановления о проведении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины. Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат Василий Мокан со ссылкой на решение правительства.

Кроме этого, документом предусмотрено утвердить Положение о конкурсе, образовать Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса, утвердить Положение о нем и его персональный состав, а также поручить Минкультуры и информационной политики обеспечить осуществление расходов на проведение конкурса в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МКІП в госбюджете на 2020-й год.

Новости по теме: Глава Института нацпамяти выступил против введения нового герба

Напомним, Верховная Рада объявила конкурс на лучший эскиз Великого Государственного герба Украины.