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Правительство безвозмездно раздало конфискованных львов и медведей

Всего Минюст передал 9 диких животных

Бурый медведь

 pixabay.com

Комиссия Государственной исполнительной службы межрегионального управление Минюста решила безвозмездно передать конфискованных диких животных некоторым организациям. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Отмечается, что правительство передаст:

  • медведя гималайского благотворительной организации "Сохрани дикость";
  • 2-х медведей бурых – Национальному природному парку "Синевир";
  • 3-х львов – благотворительному фонду "Нейтон";
  • 3-х медведей бурых – ООО "Медвежий приют-Домажир".

По словам заместителя министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченко, бесплатная передача новым владельцам конфискованных животных – это общий результат работы Минюста и общественных активистов. "Старый порядок, согласно которому конфискованные животные по решению суда продавались на открытом аукционе, вызывал противоречивые чувства", – отметил чиновник.

Кроме того, согласно новым изменениям к Порядку распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы, продавать на аукционе диких животных запрещено. 

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Напомним, недавно в Минюсте объявили о начале большой продажи тюрем. Известно, что первым с молотка уйдет Ирпенский исправительный центр, он уже законсервирован и в прошлом году с него перевели всех осужденных.

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