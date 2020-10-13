Правила не действуют: Минздрав хочет полностью отменить массовые мероприятия более 50 человек

Глава Минздрава Максим Степанов МИНЗДРАВ

При этом в красной зоне массовых мероприятий не будет вообще

В Украине потребуют полностью отменить мероприятия в красной зоне, а в зеленой разрешить до 50 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова".

"Главное, что нам надо сделать-это остановить распространение болезни. Именно поэтому завтра на заседании правительства будем предлагать более жесткие ограничения в Украине, но без "локдаунов", которые будут останавливать экономику. Мы считаем, что надо полностью, стопроцентно, запретить любые массовые мероприятия более 50 человек в зеленой зоне, более 30 человек в желтой, 20 в оранжевой и полностью в красной зоне, если мы говорим о адаптивный карантин", - сказал он.

По словам Ляшко, правила "один человек на количество метров" не работают, все равно кто-то пытается провести мероприятия, аргументируя это улице, после чего наблюдается рост в городе или регионе количества заболевших.

Степанов заявил, что главное – это сделать вещи, которые уменьшат динамику увеличения заболеваемости на коронавирус.

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Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Украине подтвердили 5133 новых случая коронавируса, всего в стране-более 270 тысяч заражений.