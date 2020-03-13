Пожилым украинцам в период карантина лучше не выходить на улицу, - Минздрав

Виктор Ляшко из открытых источников

Пенсионеры находятся в зоне повышенного риска

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко порекомендовал пенсионерам в период карантина не выходить из дому без особой надобности. Об этом он сказал во время брифинга после заседания СНБО, который транслировал телеканал ZIK.

"Пожилые люди находятся в зоне повышенного риска и наиболее уязвимы к инфицированию коронавирусом. В связи с этим, рекомендую пенсионерам не выходить из дому без особой надобности, свести к минимуму контакты и не посещать общественные места", - подчеркнул Ляшко.

Также он обратился к родственникам пожилых людей, чтобы они убедили своих мам, пап, бабушек и дедушек не рисковать своим здоровьем.

Напомним, сегодня, 13 марта, в Житомирской области зафиксировали первый летальный случай вследствие инфицирования коронавирусом COVID-2019.

Всего в Украине было зарегистрировано 55 подозрений на заболевание коронавирусом.

Кроме того, по всей стране начиная с 12 марта были введены ограничительные мероприятия в связи с распространением коронавируса.

В настоящее время правительство ограничило количество пунктов пропуска через государственную границу из-за коронавируса.